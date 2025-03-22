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MLB》自由市場上僅剩最優質先發！37歲明星右投1年1.7億重返金鶯

2025/03/22 09:41

吉布森。（資料照）吉布森。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，金鶯以1年525萬美元（約新台幣1.7億）合約，與明星右投吉布森（Kyle Gibson）再續前緣，合約包含152.5萬美元激勵獎金，金鶯為簽下吉布森，也將右投布瑞迪許（Kyle Bradish）放進60天傷兵名單。

現年37歲的吉布森是今年自由市場當中僅存最優質的先發投手，12年大聯盟生涯一直都是輪值中相當穩定的工作馬，前8年都效力雙城的他，之後還待過遊騎兵、費城人、金鶯與紅雀。2023年吉布森在金鶯出賽33場，拿下生涯單季最多15勝（另有9敗），192局送出157K，防禦率4.73。

去年吉布森以1年1300萬美元加盟紅雀，出賽30場，169.2局中累積151次三振，防禦率4.24，拿下8勝8敗。吉布森生涯出賽330場（324場先發），累積112勝108敗，1865.2局投出1510次三振，防禦率4.52。

在吉布森找到新東家後，目前以大聯盟官網公布近兩年的fWAR值來看，自由市場上僅存最好的先發投手，是38歲的林恩（Lance Lynn），fWAR值為1.8。剩餘人選還有戴維斯（Zach Davies）、赫曼（Domingo Germán）與岡薩雷茲（Marco Gonzales），WAR值皆為0.8。

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