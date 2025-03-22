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日職》美媒讚阪神王牌有望進軍MLB！稱巨人軍沒令人印象深刻的球員

2025/03/22 11:07

才木浩人。（資料照）才木浩人。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟東京海外開幕戰日前告一段落，阪神虎王牌投手才木浩人在熱身賽5局僅被敲1安封鎖道奇，甚至兩度解決日本巨星大谷翔平。美媒《Dodgers Nation》主持人麥凱恩（Doug Mckain）接受日媒專訪，也讚嘆他有進軍大聯盟的實力。

才木浩人在對道奇先發一役，5局僅被擊出1安打、送出7次三振，只有1次保送，沒有失分，還兩度解決日本巨星大谷翔平，賞給他1次三振。麥凱恩接受日媒《Number Web》訪問時直言，才木浩人讓他感到驚訝，「我查資料才發現，他去年防禦率只有1.83，太猛了！能夠發掘這樣的投手讓我很高興。」

麥凱恩點出，才木浩人的優點在於控球與頭腦，面對大谷的第一打席，才木的第1球和第2球都是瞄準外角邊緣的速球，接著用連續3顆變化球三振大谷。「他知道只要稍微失投就會挨轟，因此不該在好球帶內與大谷對決。他完美壓制世界最強打者大谷翔平，也才26歲，如果拿到大約我完全不驚訝，現在大聯盟球隊應該也在調查他了。」

除了阪神虎之外，讀賣巨人也在東京賽正式開打前，與小熊和道奇進行熱身賽，但2戰都吞下敗仗。麥凱恩直言：「相比之下，巨人隊的選手並沒有給我留下像才木那樣的深刻印象，沒有任何球員能讓大聯盟球隊認為值得立即展開調查。」

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