中職》3/30獅隊台南開幕戰 獅子軍棒球展邀會長和陳傑憲同場

3.30統一獅主場開幕戰當日賽前場外活動，邀請最強尚勇總機蔡其昌與隊長陳傑憲進行見面會。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕2025年統一7-ELEVEN獅主場開幕戰，3月30日台南棒球場熱鬧開打，首戰迎戰台鋼雄鷹，目前上半季統一獅主場賽事於ibon售票系統熱賣中，統一獅台南主場開幕戰推出尚勇主題日，從3.30（日）~4.3（四）台南棒球場場外規劃「中華英雄X統一獅棒球榮耀展」，特別展出2024年世界12強賽事及2025WBCQ資格賽，台灣隊陣中統一獅教練及選手英雄故事展，將展出世界冠軍選手個人獎牌、選手個人比賽裝備等，邀請喜歡臺灣尚勇的球迷們一起來到台南棒球場再次回味曾經的感動與故事。

3.30統一獅主場開幕戰當日賽前場外活動，邀請最強尚勇總機蔡其昌與隊長陳傑憲進行見面會，其中包含訪談當時感動的時刻，並舉辦尚勇最強組合-總機連憲合影見面會，凡當日到萊恩酷門市（店內）現場消費結帳滿額2000元以上，即可獲得「總機連憲合影見面會」參加券一張，每次消費滿額送，不得累計，每人每次限索取一張，限量30張，每張合影參加券可五人以內進行合影，每組限拍一張，歡迎球迷立即購票參與3.30統一獅尚勇開幕戰主題日。

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統一獅總經理蘇泰安表示：「今年球季在下週日即將開始，非常感謝最強總機蔡其昌接受獅隊的邀請一起共襄盛舉，在場外與傑憲一起與球迷互動，帶球迷再一次回到感動的那時刻，行銷團隊也在尚勇主題日特別規劃棒球展，歡迎棒球迷一起進場共襄盛舉，為中華職棒新球季開打聲援，期待今年球季場場比賽精采可期，在隊長傑憲帶領下，毫不保留拼出感動的球賽回跪球迷。」

尚勇最強組合-總機連憲合影見面會

活動時間：3.30 15:30~16:00

出席嘉賓：台灣尚勇最強總機蔡其昌、隊長陳傑憲

活動地點：台南棒球場大門口舞台區

活動內容：Talk Show喀聊及拍照合影見面會

拍照會參加資格：

1、當日到萊恩酷門市（店內）現場消費結帳滿額2000元以上，即可獲得「尚勇最強組合拍照見面會」參加券一張，每次消費滿額送，不得累計

2、每人每次限索取一張，限量30張，每張合影參加券可五人以內進行合影，每組限拍一張

3、球團保留因故臨時異動活動進行調整之權益

中華英雄X統一獅棒球榮耀展

展出時間：

3.30（日）14:00~比賽結束

4.02（三） 15:30~比賽結束

4.03（四）13:00~比賽結束

展出地點：臺南棒球場大門口廣場

展出內容：2024世界12強 中華隊統一獅教練、選手個人球衣、比賽裝備、世界冠軍MVP獎座、世界冠軍個人獎牌、2025WBCQ資格賽 選手個人裝備

參加資格：持當日賽事門票均可進入展區看展

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