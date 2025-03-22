羽球》李洋現身南科友誼賽 民眾歡呼聲見證高人氣

「2025運動在南科」羽球友誼賽，邀請連續2屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋擔任宣傳大使，並與園區企業進行友誼賽。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕「2025運動在南科」今（22）日上午在南部科學園區舉行，除了千人健走、園遊會之外，還有羽球、壘球等球類友誼賽，並邀請連續2屆奧運羽球男子雙打金牌選手李洋擔任宣傳大使，並與南科園區企業隊伍進行友誼賽，吸引大批民眾入場爭睹風采，李洋不論展現吊球還是殺球等球技，也讓現場民眾歡呼聲不斷。

運動在南科舉辦已第8屆，羽球及壘球等球類比賽則已進行第26屆，曾是第1代巨人少棒球投手的國科會主委吳誠文為壘球友誼賽開球，羽球友誼賽則請來2屆奧運金牌得主李洋加持，「李教授」一出場就受到民眾熱烈歡呼，李洋開賽前則簡單表示，希望能帶給大家一場有趣的比賽，紓解工作的壓力。

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李洋率領的「洋眉吐氣」隊與園區企業組成的「南科尚勇」隊，在開球儀式後即進行3對3的友誼賽，一開始李洋的隊伍連拿3分，但對手隨即追上，雙方你來我往，李洋也展現吊小球及殺球的球技，讓圍觀民眾隨著每一球不時發出歡呼聲。

南科管理局長鄭秀絨表示，南科管理局每年都會舉辦運動在南科，每家大廠都會參與，今天各大廠也擺出中繼站給參與民眾補給，希望透過活動讓大家身心都很健康。

吳誠文表示，希望讓科學園區經營成不但是全國科技廠商聚集的地方，而且所有員工工作非常愉快，培養身心健康各種運動與休閒活動，也把整個園區經營成生態園區，讓園區內的員工也能享受非常好的休閒生活。

「2025運動在南科」羽球友誼賽，邀請連續2屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋擔任宣傳大使，並與園區企業進行友誼賽。（記者劉婉君攝）

「2025運動在南科」羽球友誼賽，邀請連續2屆奧運羽球男子雙打金牌得主李洋（右3）擔任宣傳大使。（記者劉婉君攝）

國科會主委吳誠文為壘球友誼賽開球。（記者劉婉君攝）

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