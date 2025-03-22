TPBL》雲豹拚季後賽找來前法國男籃前鋒 他還是林書豪前隊友

圖霸。（台啤雲豹提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台啤永豐雲豹今宣布簽下前法國男籃國家隊前鋒圖霸（Axel Toupane），球團營運長顏行書說：「圖霸的個人球風相當全面，在球隊目前後場人手短缺情況下，他的特質正是團隊所需，期待他加入後能讓目前洋將組合更多變，同時減輕後場壓力。」

32歲的圖霸（Axel Toupane）身高201公分、體重95公斤，NBA生涯曾效力丹佛金塊、紐奧良鵜鶘、密爾瓦基公鹿，也曾征戰法國、立陶宛、希臘、西班牙等歐洲各國頂級聯賽，2017-18賽季效力歐洲豪門勁旅考納斯綠林（Zalgiris Kaunas）期間曾助隊完成立陶宛籃球聯賽（LKL）八連霸紀錄，並於2021年效力NBA密爾瓦基公鹿隊期間獲得總冠軍殊榮。

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圖霸來台前曾效力於黎巴嫩籃球聯賽（FLB）賀米尼門籃球俱樂部，總計出賽4場繳出場均11.5分、7.8籃板、2.5抄截、2助攻、1阻攻，豐富的職業生涯與國家隊經驗是獲得營運長顏行書青睞的原因之一，他說：「圖霸曾經打過NBA、歐洲聯賽，他各方面的能力都在水準之上，期待他能扮演工具人的角色，彌補球隊攻防兩端欠缺的部分。」

圖霸（Axel Toupane）自青年時期就開始為國出征，2011、2012年分別在歐洲U20籃球錦標賽為法國拿下銅牌、銀牌，並於2019年FIBA籃球世界盃代表法國男籃奪下銅牌佳績，他說：「在各國聯賽與國家隊打球的豐富經歷，將讓我更快融入團隊體系，期待展現我的全能球風來幫助雲豹拿下更多勝利。」

圖霸（Axel Toupane）已於上週末抵台，他說：「這是我職業生涯首次來到台灣，聯盟當中有幾位我的前隊友，包含效力NBA G LEAGUE聖克魯茲勇士隊時期的隊友林書豪與威勝（Kaleb Wesson），以及同為法國國家隊的舊識莫爾曼（Adrien Moerman），很開心能夠與他們重逢並且在場上對決，也迫不及待在主場桃園巨蛋出賽，目標為球隊贏得更多勝利，全力往季後賽邁進。」

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