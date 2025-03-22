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NBA》慘！金塊決勝節防守崩盤遭拓荒者打爆 休兵湖人登上西部第3

2025/03/22 12:50

魏斯布魯克攻下全隊次高18分，但發生多達9次失誤。（美聯社）魏斯布魯克攻下全隊次高18分，但發生多達9次失誤。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）連續缺陣3場比賽，今在客場挑戰西部第12的拓荒者，金塊下半場慘遭逆轉，決勝節防守更直接登出，狠狠被拓荒者打爆，終場109：128輸球吞下2連敗。

金塊上半場表現不俗，戈登（Aaron Gordon）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）兩人合計各只投失1球，攻下28分率隊以59：57領先。然而易籃後拓荒者在阿夫迪賈（Deni Avdija）單節11分帶領，加上魏斯布魯克瘋狂失誤下，以88：82逆轉。

決勝節金塊嘗試力挽狂瀾，小波特（Michael Porter Jr. ）砍進8分但為時已晚，金塊守不住手感越來越火燙的阿夫迪賈，又讓他單節轟下12分拉開分差，最終金塊紛紛派出替補，提前舉白旗投降。

金塊此役全場僅出手76次，不及拓荒者87次，理應身為二當家的穆雷（Jamal Murray）只出手10次命中5球，得到10分。戈登攻下23分全隊最高，魏斯布魯克18分次之，但發生多達9次失誤，小波特17分。

拓荒者在阿夫迪賈16投12中、轟下全場36分下喜迎4連勝，夏普（Shaedon Sharpe）也貢獻23分6籃板，班頓（Dalano Banton）板凳挹注19分，卡馬拉（Toumani Camara）16分。

金塊吞下2連敗，戰績44勝27敗跌落至西部第4，同時也和今天休兵的湖人「死亡交叉」，讓43勝26敗的紫金大軍登上西部第4。金塊下一戰是後天，將要碰上西2火箭，湖人則是在明天要對決東部第9的公牛。

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