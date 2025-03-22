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路跑》來自法國的台大碩士生林小安 北竿硬地馬奪冠還差點破紀錄

2025/03/22 13:08

左起宋子銘、林小安和李智群。（記者吳孟儒攝）左起宋子銘、林小安和李智群。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／馬祖報導〕來自法國的林小安，今天在2025年馬祖北竿硬地馬拉松男子50公里組，以4小時06分52秒率先衝線，至於尋求衛冕的李智群以4小時18分01秒屈居亞軍。

29歲的林小安因工作關係來台，近年開始在台灣唸書，是台灣大學土木系碩士生，他受訪時用中文應答如流，而他原本只打桌球，來台灣之後才開始跑步，也熱愛到台灣各地挑戰不同賽道，受訪時還穿著「Team Taiwan」的衣服。

前年曾到馬祖南竿參加馬拉松的林小安，一直很想挑戰北竿硬地馬拉松，他表示，今天天氣很不錯，但過去他都參加42.195公里的全馬，這次是他首場50公里超馬，「原本前3圈很順，但第4圈有點累，尤其是最後的上坡還得用走的。」雖距離賽道紀錄4小時05分只差一點，沒能突破有點可惜，但對於首次超馬表現已算滿意。

來台多年的林小安表示，北竿風景很美，到了芹壁路段也讓他想到法國南部，有些許異曲同工之妙，但被問到是否明年會來完成衛冕，他笑說，由於前三個月都是訓練跟賽事最充實的時候，得依到時狀況而定。

過去的常勝軍李智群，由於上週才到墾丁完成50公里越野挑戰賽，這次再挑戰「最硬賽道」北竿馬拉松，第一次連兩週都是50公里賽事，多少有點疲憊感，他透露前一晚還覺得腿有點痠，自評今天的成績已算滿意。

雖然沒能捍衛冠軍，但李智群力讚林小安的表現，知道他是近年馬拉松賽事竄起的好手，過去有一同比過好幾場賽事，對他能奪冠並不意外，賽前也跟他交流賽道狀況，也希望他能拚一下賽道紀錄，未來表現指日可待。至於宋子銘則以4小時33分鐘11秒拿下第三名。

左起宋子銘、林小安和李智群。（記者吳孟儒攝）左起宋子銘、林小安和李智群。（記者吳孟儒攝）

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