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路跑》蔡涵琦當北竿最速25K女工程師 圓夢之旅大豐收

2025/03/22 14:08

蔡涵琦（中）。（記者吳孟儒攝）蔡涵琦（中）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／馬祖報導〕上週才在萬金石馬拉松女子全馬完成個人最佳的蔡涵琦，今天在馬祖北竿硬地馬拉松25公里組以2小時21分13秒奪冠，也大幅刷新賽道紀錄，她賽後還直呼：「完成夢想了！」

來自台北的蔡涵琦，正職是工程師，她因為減肥開始跑步，漸漸愛上參加路跑賽，並按照課表訓練，現在熱愛到全台各地跑步，也努力收集各賽道比賽經驗，而北竿馬拉松就是她夢想的賽事之一，她說：「自己本身就愛跑有高低起伏的賽道，地形算是很少見，風景也很美，所以將這邊列為必跑的賽事，很推薦大家來跑。」

蔡涵琦去年底的台北馬拉松才以3小時08分26的成績登上台灣女子歷年排名第82，上週日的萬金石全馬就再以3小時06分01秒破個人最佳，也可望在百傑排行榜衝進前70名。

相隔不到一週挑戰北竿硬地馬，蔡涵琦坦言沒想太多，直到前一天查了一下賽道成績，想說可以拚拚看，第二圈也有特別抓速度，最後比原本的2小時28分整的賽道紀錄快出許多，而她帶走1萬元的冠軍獎金之外，還另有6000元破大會獎金，讓她直呼收穫滿滿。

至於黃蓓逸2小時41分27拿下第二名，王欣2小時49分09排第三名。

蔡涵琦（中）。（記者吳孟儒攝）蔡涵琦（中）。（記者吳孟儒攝）

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