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高市25屆臺日軟式少棒賽開打 首場中正國小7比6氣走日本鳳凰隊

2025/03/22 14:16

​高市25屆臺日軟式少棒賽開打，中正國小猛打賞獲首勝，1分險勝日本鳳凰隊。（教育局提供）​高市25屆臺日軟式少棒賽開打，中正國小猛打賞獲首勝，1分險勝日本鳳凰隊。（教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕連續舉辦25屆的臺日軟式少年棒球錦標賽，今（22）日至25日點燃戰火，中正國小首戰對上日本鳳凰隊，兩隊打擊火力同樣 猛烈，鳳凰隊雖敲出2分全壘打，中正國小不遑多讓，猛打賞5安一口氣灌進4分，終場以7比6險勝，氣走日本鳳凰隊贏得首勝。

「高雄市第25屆台、日軟式少年棒球錦標賽」於3月22日至25日在勝利、立德棒球場開打，今年共有4支高雄市與4支日本少棒參賽，地主隊中正、鼓山、美濃與鼓岩國小等4支少棒隊，是去年國小軟式棒球運動聯賽的前四名；日本隊組成獅子、勇士、虎、鳳凰4隊對戰，則是日本大阪前4名優秀球隊，來勢洶洶。

中正國小棒球隊一局上半先攻，首打席由簡睿辰率先轟出二壘安打，並靠著隊員火力支援率先為中正取得第1分，接續連續安打單局就灌進4分。

日本鳳凰隊打擊火力於一局下，被中正國小投手簡????辰封鎖，三上三下掛零；第二局下半局急起直追，以3安打一口氣拿下4分，也將兩隊比數追平。

三局上中正國小四壞球獲保送，再啟得分之路，靠著隊員打擊火力支援，3安打7比4繼續領先；終場鳳凰隊就以1之差飲恨，以6比7敗給中正國小棒球隊。

教育局主任秘書歐素雯於開幕典禮表示，臺日軟式少年棒球錦標賽已經舉辦25年，代表著這項比賽受到臺日兩國推展棒球運動的重視，尤其延續基層棒球運動的種子，深耕基層棒球扎根，厚植棒球運動發展基礎，借由這項競賽，也增進台日雙方的棒球運動情感。

​高市25屆臺日軟式少棒賽開打，首場中正國小7比6氣走日本鳳凰隊。（教育局提供）​高市25屆臺日軟式少棒賽開打，首場中正國小7比6氣走日本鳳凰隊。（教育局提供）

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