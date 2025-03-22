中職》「台灣隊長」陳傑憲的年薪 比美國總統還高

陳傑憲。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕統一獅昨宣布和「台灣隊長」陳傑憲達成10年最高總值2億元合約共識，讓他收下中職史上最大張的合約，且他的保障薪資高達1億6800萬元，另有3200萬激勵獎金；陳傑憲不但以平均月薪140萬刷新純本土球員的月薪紀錄，年薪1680萬甚至比美國總統年薪40萬美元（約台幣1330萬）還高。

過往中職球員月領50萬元就堪稱「總統級待遇」，根據去年行政院人事總處公告的「總統、副總統月俸及政務加給數額表」，我國元首隨去年軍公教調薪4%後加薪至月薪53萬1000元，副總統為39萬8270元。如今球員身價水漲船高，其中陳傑憲去年底在世界12強賽助台灣隊奪冠的大會MVP表現，更讓他成為中職史上首位「2億男」。

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若跟美國總統待遇相比，陳傑憲受到的基本薪資保障也更高，美國總統的年薪自1999年以來皆為40萬美元，而回鍋白宮的川普在上一任期時，就表明謝絕總統薪資，後來捐給幾個聯邦部門。

事實上，美國總統的調薪頻率比多數勞工更低，自最早1789年年薪2萬5千美元以來僅調整過5次，包括1873年5萬美元、1909年7萬5千美元、1949年10萬美元、1969年20萬美元，到1999年調至40萬美元延續至今。

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