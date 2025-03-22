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網球》拉杜卡努拖垮地主種子 邁阿密2連勝找回美網封后感覺

2025/03/22 15:25

拉杜卡努。（路透）拉杜卡努。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕拉杜卡努 （Emma Raducanu）撐過2小時53分鐘的3盤激戰考驗，終以7：6 （8：6）、2：6、7：6 （7：3）爆冷扳倒美國地主第8種子納瓦蘿（Emma Navarro），WTA千分等級邁阿密網賽2連勝，21歲英國人氣球星熱淚盈眶表示，彷佛找回昔日美國公開賽爆冷封后的感覺。

「獲勝當下非常激動，雖然贏過美網大滿貫，但過去幾年經歷許多波折，現在的勝利意義重大。」拉杜卡努2021年在紐約法拉盛公園一戰成名，18歲締造自會外賽起10連勝封后的灰姑娘傳奇，名利雙收的她卻很快盛極而衰，飽受傷勢所苦打打停停，「從情感上來說，我對所有的痛苦有了更多認識。因為當我贏得美網時，並沒有經歷失敗低潮，也沒有連續幾個月輸球，現在看來，這確實相當特別，我認為比美網某些賽事更具意義。」

目前世界女單排名60的拉杜卡努直言，決勝盤一度氣力放盡，「我累壞了，看不到任何逆轉的辦法。但後來不知道從哪裡找回能量，我想是靠著腎上腺素來奔跑。我必須想辦法贏得每一分，並為奮戰到底深感自豪。」挺進佛州硬石體育場第3輪的她，將與另位美國東道主凱絲勒（McCartney Kessler）爭奪16強門票。

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