MLB》大谷翔平回到家啦！ 愛犬Decoy水汪汪大眼迎接萌翻眾人

大谷翔平今天在社群平台PO出超萌照片，回家時獲得愛犬Decoy的熱情迎接。（取自大谷IG）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京海外開幕系列賽日前完美落幕，5位日本球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、今永昇太和鈴木誠也都在家鄉父老面前上場獻技。大谷翔平日前隨球團搭機返回美國，今天在社群平台PO出超萌照片，回家時獲得愛犬Decoy的熱情迎接。

道奇與小熊在在3月18日、19日的大聯盟東京海外開幕系列賽交手，道奇2戰全勝，大谷翔平合計8打數敲出3支安打，包括1發全壘打，進帳1分打點，打擊三圍為0.375/.500/.875，OPS為1.375。大谷翔平在東京巨蛋敲出本季首轟，讓現場4萬2367名球迷嗨到破表，值回票價。

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大谷翔平的妻子真美子本屆海外賽因為有孕在身，沒有陪同大谷出席，與愛犬Decoy都留在美國洛杉磯的住家，大谷近日結束海外賽後跟著球團搭機返回美國，今天在個人Instagram限時動態曬出Decoy熱情迎接他回家的照片，她將兩隻前腳放在大谷的手上，用超萌眼神看著主人，歡迎他回家，大谷也在照片上放了一個房屋的圖案。

Decoy的可愛照片引發網友熱議，許多人認為，「Decoy太可愛了！」、「看到爸爸回家超開心」、「被萌翻了」、「水汪汪大眼好像在說我好想你」、「牠在說爸爸，歡迎回家」。

大谷翔平今天在社群平台PO出超萌照片，回家時獲得愛犬Decoy的熱情迎接。（取自大谷IG）

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