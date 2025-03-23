NBA湖人戰公牛、F1中國賽正賽 今日賽事預告與轉播

東契奇。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有兩場轉播，西部第6勇士將在客場面對東部第7的老鷹，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）因傷無法出賽，巴特勒（Jimmy Butler）、D.格林（Draymond Green）將率領灣區大軍，對決楊恩（Trae Young）、杭特（De'Andre Hunter）領軍的老鷹。

請繼續往下閱讀...

另一場則是東契奇（Luka Doncic）率領西部第3的湖人，對上東部第9的公牛。敬請鎖定轉播。

中職熱身賽今天有3場比賽，統一獅在台南球場面對台鋼雄鷹，味全龍在天母球場迎戰樂天桃猿，富邦悍將在大巨蛋面對中信兄弟。敬請鎖定轉播。

TPBL今天有兩場賽事，夢想家碰上攻城獅，國王對上雲豹。PLG方面，富邦勇士碰上鋼鐵人。敬請鎖定轉播。

NBA

07：00 勇士 VS 老鷹 緯來體育

10：30 公牛 VS 湖人 愛爾達體育1台、緯來體育

中職熱身賽

14：00 台鋼雄鷹 VS 統一獅 愛爾達體育1台

17：00 中信兄弟 VS 富邦悍將 愛爾達體育1台、緯來體育

17：00 樂天桃猿 VS 味全龍 愛爾達體育2台、緯來育樂

F1 中國站

14：30 正賽 愛爾達體育3台、緯來體育

瑞士羽球公開賽

18：00 決賽 愛爾達體育3台

TPBL

14：30 攻城獅 VS 夢想家

17：00 雲豹 VS 國王

轉播：MOMO TV、YouTube

PLG

17：00 鋼鐵人 VS 富邦勇士

轉播：DAZN1、YouTube

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法