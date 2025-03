NBA湖人戰公牛、F1中國賽正賽 今日賽事預告與轉播

東契奇。(資料照,法新社)

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

NBA今天有兩場轉播,西部第6勇士將在客場面對東部第7的老鷹,勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)因傷無法出賽,巴特勒(Jimmy Butler)、D.格林(Draymond Green)將率領灣區大軍,對決楊恩(Trae Young)、杭特(De'Andre Hunter)領軍的老鷹。

請繼續往下閱讀...

另一場則是東契奇(Luka Doncic)率領西部第3的湖人,對上東部第9的公牛。敬請鎖定轉播。

中職熱身賽今天有3場比賽,統一獅在台南球場面對台鋼雄鷹,味全龍在天母球場迎戰樂天桃猿,富邦悍將在大巨蛋面對中信兄弟。敬請鎖定轉播。

TPBL今天有兩場賽事,夢想家碰上攻城獅,國王對上雲豹。PLG方面,富邦勇士碰上鋼鐵人。敬請鎖定轉播。

NBA

07:00 勇士 VS 老鷹 緯來體育

10:30 公牛 VS 湖人 愛爾達體育1台、緯來體育

中職熱身賽

14:00 台鋼雄鷹 VS 統一獅 愛爾達體育1台

17:00 中信兄弟 VS 富邦悍將 愛爾達體育1台、緯來體育

17:00 樂天桃猿 VS 味全龍 愛爾達體育2台、緯來育樂

F1 中國站

14:30 正賽 愛爾達體育3台、緯來體育

瑞士羽球公開賽

18:00 決賽 愛爾達體育3台

TPBL

14:30 攻城獅 VS 夢想家

17:00 雲豹 VS 國王

轉播:MOMO TV、YouTube

PLG

17:00 鋼鐵人 VS 富邦勇士

轉播:DAZN1、YouTube

