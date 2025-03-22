MLB》官網預測本季全壘打王大熱門 看好大谷翔平連3年奪獎

大谷翔平。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網開季進行調查，由59位專家預測2025年賽季6大個人獎項的大熱門，道奇日籍二刀流巨星大谷翔平被看好有望達成3度拿下全壘打王的壯舉。

大聯盟多數專家看好大谷翔平能夠連續3年勇奪全壘打王的寶座，認為他即便重拾二刀流身手，但依舊能展現出超乎常人的長打能力，沒有理由不把票投給他。專家預測大谷的勁敵是費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）；美聯全壘打王大熱門無庸置疑是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），大聯盟官網預測運動家重砲魯克（Brent Rooker）將會是攔路虎。

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大谷翔平近兩年分別以44轟和54轟在美聯和國聯都奪下全壘打王，成為大聯盟史上首位連續2年分別在美聯和國聯都拿下全壘打王的球員。如果大谷翔平今年再度蟬聯國聯全壘打王寶座的話，他將成為自2001至2003年傳奇名將「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）之後，首度達成這項壯舉的球員，也是史上第15人，史上最多的是已逝名人堂球星凱納（Ralph Kiner）的全壘打王7連霸。

專家預測皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）有望衛冕美聯打擊王，教士明星強打阿拉耶茲（Luis Arraez）有機會再度奪下國聯打擊王，連續4年都進帳打擊王獎項。兩聯盟的盜壘王熱門分別是惠特和紅人克魯茲（Elly De La Cruz）。

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