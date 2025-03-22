中職》FA兩大重砲加入龍軍激化全隊 「現在更像職業球隊」

味全龍總教練葉君璋。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕2023年味全龍勇奪總冠軍，去年無緣季後賽，球季結束在FA自由球員市場網羅兩大重砲手陳子豪和朱育賢，攻擊火力大幅提升，總教練葉君璋認為，兩人的加入在隊內已產生良好化學效應，競爭更激烈，選手態度更積極，「現在更像一支職業球隊。」

龍隊從2021年至今，4年期間一軍賽事本土左打只敲出52轟，平均156.7打數擠出1轟，長打率3成26，本土右打狂掃165轟，平均44.5打數出現1轟，長打率3成62，長程火力明顯力壓左打，在陳子豪和朱育賢加入後，龍隊打線更平衡。

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網羅FA兩大重砲手，葉總指出，「看得出來選手確態度有些不一樣，他們知道現在已經不像過去，過去有時表現不好還有機會，因為球團就是要培養你嘛，現在他們知道競爭更激烈，態度也更積極。」

只是棒球是團隊運動，不是補強幾名球員就能大躍進，葉總表示，球隊不是說去年缺什麼，今年補強之後就會變得怎樣，不管投、打、跑、守必須是協調流暢的，才有辦法達到更好的效果。

外界看好今年龍隊可望再次衝擊季後賽，甚至問鼎總冠軍，但葉總說，「我覺得沒有這麼簡單，整個球隊運作和各方面契合，才會成為一支有競爭力的球隊，要不然前幾年的我們，沒買球員都靠自己培養，怎麼可能打進季後賽、拿到總冠軍？ 」

葉總強調，前幾年龍隊沒有特別強，但整個球隊運作是順暢的，氣氛是好的，這樣球隊就會順，「有時候比賽打下去會跟你想的不一樣。」

味全龍總教練葉君璋。（記者廖耀東攝）

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