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日職》曾對小熊賞3K 阪神肌肉男連9場實戰0失分、飆158KM火球

2025/03/22 17:45

阪神虎火球男工藤泰成。（資料照，路透）阪神虎火球男工藤泰成。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職熱身賽，阪神虎火球男工藤泰成今天後援1局無失分，最快飆出158公里，本季春訓共9場實戰都沒有掉分。阪神虎最後以3比3和歐力士猛牛打成平手。

工藤泰成今在第8局登板，先抓到一個出局後，被敲一壘安打、丟保送，再抓到一個出局，歐力士在2出局攻佔一、三壘。工藤泰成用143公里的指叉球三振歐力士球星杉本裕太郎，化解失分危機。

工藤泰成此戰後援1局被敲1安，三振、保送各1次，沒有掉分。工藤泰成在今年熱身賽出賽5場，共投3.2局0失分。若加上練習賽，工藤泰成今年春訓共9場登板都沒有掉分。

此外，阪神虎上週與美職大聯盟小熊的友誼賽，工藤泰成後援1局賞3次三振，被敲1安、丟1次保送，沒有無失分，包含三振小熊好手哈普（Ian Happ）、塔克（Kyle Tucker）以及小熊新人麥特‧蕭（Matt Shaw）。

現年23歲的工藤泰成來自日本獨立聯盟四國島聯盟的德島隊，有著訓練有素的肌肉線條，他是阪神虎2024年育成選秀會第一指名的好手。

工藤泰成在春訓階段就飆出159公里的火球，讓他在3月6日升格為支配下選手，背號也從「127」改為「24」。

阪神虎火球男工藤泰成。（資料照，美聯社）阪神虎火球男工藤泰成。（資料照，美聯社）

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