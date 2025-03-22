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日職》日本火腿相隔15年在熱身賽封王了！ 卻讓新庄監督苦笑

2025/03/22 19:50

日本火腿監督新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）日本火腿監督新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職熱身賽，日本火腿今天以3比3和養樂多燕子打成平手，火腿隊本季在官辦熱身賽交出9勝3敗3和的成績，加上西武獅今晚敗給橫濱DeNA，火腿隊相隔15年奪得熱身賽優勝。

火腿隊前7局打完以2比1領先，第8局火腿投手山本拓實被養樂多打者武岡龍世轟出超前兩分砲，讓火腿反落後1分。不過8局下，火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）敲出追平陽春砲，雙方最後以3比3握手言和。火腿贏球後，熱身賽封王的魔術數字降至「1」。

對於火腿隊有可能自2010年後再度奪得熱身賽優勝，火腿監督新庄剛志稍早苦笑說，「這種事怎麼樣都無所謂，這個資訊不需要了。」

熱身賽排名第二的西武獅，今天的第三任投手中村祐太後援1局失掉4分，中斷西武獅在熱身賽連續40局無失分的表現，西武最後以2比5敗給橫濱DeNA，也讓日本火腿在熱身賽封王。

日本火腿曾在2010年熱身賽以8勝3敗1和稱王，但例行賽打出74勝67敗3和成績排太平洋聯盟第四，無緣季後賽。

日職熱身賽將於明天（23日）結束，而例行賽將於3月28日正式開打，日本火腿將在客場面對西武獅。

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