日職》西武近4場完封對手！熱身賽連40局無失分 橫濱牧秀悟一棒中斷紀錄

牧秀悟。（取自產經體育）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職西武獅投手群在今年春訓熱身賽表現亮眼，前4場完封對手，今天對戰橫濱DeNA中斷連續40局無失分的紀錄，儘管最終以2：5輸球，但西武監督西口文也期盼能將這樣的狀態帶入例行賽。

西武在今天之前的12場熱身賽中拿下7勝3敗2和的成績，高居全聯盟第2佳，近4場對戰中日龍、廣島2連戰和橫濱DeNA時都投出完封勝，累積36局無失分。

請繼續往下閱讀...

今天再度於橫濱DeNA交手，前4局未讓對手越雷池一步，24歲右投渡邉勇太朗先發3局無失分，被敲3支安打，另有5次三振，接手的黑木優太中繼1局2K無失分，雖然只是熱身賽，但連續40局無失分已經追平隊史在1993年例行賽所創下的最長紀錄。西武監督西口文也昨日受訪曾表示，偶爾會失分沒有關係，只要投手能夠壓制對手的話就能贏球。

橫濱明星強打牧秀悟在第5局終結西武無失分的紀錄，一三壘有人敲出適時安打，助隊先馳得點，中村祐太遭遇亂流單局狂失4分，橫濱8局上再添1分保險分，西武8局下打破鴨蛋，靠著元山飛優的右外野2分砲，追到2：5落後，但最終仍是不敵橫濱，中村祐太吞敗。

29歲橫濱右投平野拳太郎繳出先發5局無失分的好投，勇奪勝投，當家看板球星牧秀悟單場雙安貢獻1分打點，熱身賽打擊率高達0.349。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法