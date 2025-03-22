TPBL》林書豪手感不好沒影響 新北國王3洋將打爆台新戰神

新北國王林書豪（中）進攻籃框遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕林書豪今天在主場新莊體育館手感不大理想，不過好戰友沃許本、桑尼聯手進帳47分，還有曼尼高繳出大三元，最終以114：87痛宰台新戰神，戰績15勝6敗，穩居TPBL例行賽龍頭寶座。

戰神上半場打完就陷入大幅落後，第三節進攻稍有起色，但也沒辦法縮小落後差距，而國王在第四節又壓著對手，國王輕鬆到連板凳球員上來都能有出色表現，直接把戰神擊倒潰不成軍。

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林書豪此仗繳出11分、6籃板和3助攻，但他手感不理想，12投4中，且罰球更只有6罰2中，而沃許本進帳26分、15籃板，桑尼21分、8籃板，曼尼高15分、12籃板和10助攻，另外王柏智在第四節大幅領先時表現也很搶眼，拿到10分、7籃板，國王全隊有上場紀錄的球員只有呂政儒得分掛蛋，其他人都是有所貢獻。

戰神此仗在客場輸到崩潰，第一、第四節只拿15、16分，只能以慘敗收場。全隊得分最高是亞洲盃台灣隊國手雷蒙恩，拿下17分、5籃板，至於戰神輸球吞下5連敗，僅領先第6名的桃園雲豹剩0.5場勝差。

新北國王沃許本（右）。（記者陳志曲攝）

新北國王曼尼高切入上籃。（記者陳志曲攝）

新北國王桑尼中距離出手。（記者陳志曲攝）

新北國王林書豪（中）跳起傳球。（記者陳志曲攝）

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