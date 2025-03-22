晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》林書豪手感不好沒影響 新北國王3洋將打爆台新戰神

2025/03/22 19:30

新北國王林書豪（中）進攻籃框遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）新北國王林書豪（中）進攻籃框遭對手包夾防守。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕林書豪今天在主場新莊體育館手感不大理想，不過好戰友沃許本、桑尼聯手進帳47分，還有曼尼高繳出大三元，最終以114：87痛宰台新戰神，戰績15勝6敗，穩居TPBL例行賽龍頭寶座。

戰神上半場打完就陷入大幅落後，第三節進攻稍有起色，但也沒辦法縮小落後差距，而國王在第四節又壓著對手，國王輕鬆到連板凳球員上來都能有出色表現，直接把戰神擊倒潰不成軍。

林書豪此仗繳出11分、6籃板和3助攻，但他手感不理想，12投4中，且罰球更只有6罰2中，而沃許本進帳26分、15籃板，桑尼21分、8籃板，曼尼高15分、12籃板和10助攻，另外王柏智在第四節大幅領先時表現也很搶眼，拿到10分、7籃板，國王全隊有上場紀錄的球員只有呂政儒得分掛蛋，其他人都是有所貢獻。

戰神此仗在客場輸到崩潰，第一、第四節只拿15、16分，只能以慘敗收場。全隊得分最高是亞洲盃台灣隊國手雷蒙恩，拿下17分、5籃板，至於戰神輸球吞下5連敗，僅領先第6名的桃園雲豹剩0.5場勝差。

新北國王沃許本（右）。（記者陳志曲攝）新北國王沃許本（右）。（記者陳志曲攝）

新北國王曼尼高切入上籃。（記者陳志曲攝）新北國王曼尼高切入上籃。（記者陳志曲攝）

新北國王桑尼中距離出手。（記者陳志曲攝）新北國王桑尼中距離出手。（記者陳志曲攝）

新北國王林書豪（中）跳起傳球。（記者陳志曲攝）新北國王林書豪（中）跳起傳球。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中