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PLG》李家慷轟生涯新高32分+盧峻翔23分 領航猿擊退勇士例行賽封王

2025/03/22 19:32

李家慷（左）與盧峻翔（右）。（記者陳逸寬攝）李家慷（左）與盧峻翔（右）。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今作客富邦勇士，李家慷砍下生涯新高32分，加上「夜王」盧峻翔貢獻23分，率隊以117：108擊退勇士，收下3連勝，也確定在例行賽封王。

目前以15勝4負位居聯盟龍頭的領航猿，已經點亮例行賽封王的魔術數字M1，今天只要擊敗勇士，即可確定拿下例行賽第1。

剛打完亞洲盃資格賽附加賽的盧峻翔，今天回歸母隊先發上陣，另外同樣入選國家隊的陳又瑋、周桂羽也都有出賽。

上半場兩隊一路拉鋸，領航猿全隊4人得分上雙，李家慷三分球4投3中拿下全隊最高17分，盧峻翔攻下13分次之，勇士方面進攻多點開花，有上場的球員僅石博恩得分尚未開張，其餘球員都有分數入袋。不過，領航猿兩節打完暫時以57：55領先。

易籃後，領航猿靠著葛拉漢連續得分，加上伯朗三分球，擴大到雙位數優勢，該節尾聲，李家慷、瓊斯接連命中三分球，助隊帶著14分領先進入決勝節。

勇士則靠著林志傑三分球還有威希強攻籃下，回到個位數差距，接著雙方互轟三分彈，勇士趁著領航猿失誤持續緊追，僅剩3分落後。終場前2分鐘，李家慷籃下放進2分止血，隨後伯朗、李家慷轟進三分球，領航猿擴大到雙位數領先，也把勝利穩穩收下。

領航猿今天5人得分上雙，李家慷繳出32分、5籃板，盧峻翔、瓊斯都貢獻23分；勇士方面，陳又瑋繳出全隊最高19分、7助攻，洪楷傑17分次之。

李家慷。（記者陳逸寬攝）李家慷。（記者陳逸寬攝）

盧峻翔。（記者陳逸寬攝）盧峻翔。（記者陳逸寬攝）

瓊斯。（記者陳逸寬攝）瓊斯。（記者陳逸寬攝）

沃特斯（右起）、林志傑、陳又瑋、周桂羽。（記者陳逸寬攝）沃特斯（右起）、林志傑、陳又瑋、周桂羽。（記者陳逸寬攝）

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