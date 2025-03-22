日職》火腿新球場外野草皮太滑？養樂多球星傷退 新庄監督給看法

日本火腿監督新庄剛志。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職熱身賽，日本火腿今天在主場艾斯康球場（Es Con Field）迎戰養樂多燕子，第6局養樂多明星外野手鹽見泰隆在處理球的時候，不慎造成左膝受傷提前退場。日本火腿監督新庄剛志賽後表示，自家的火腿外野手包含萬波中正、水谷瞬都曾在外野出現滑倒的狀況。

此戰6局下，火腿2出局攻占一、二壘，火腿選手今川優馬擊出中間方向一壘安打，帶有1分打點。養樂多中外野手鹽見泰隆上前處理球的時候，突然失去平衡，整個人摔倒在地。鹽見泰隆隨後一拐一拐走回休息室，退場接受治療。

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日媒《Daily》報導，新庄剛志賽後表示，「讓我在意的是，無論是萬波君、今天的鹽見君，都發生滑倒的狀況。是外野的草皮太長？還是土壤太軟？前陣子水谷君也有點滑倒。」新庄剛志認為，現在這個階段只能更換釘鞋等方式做因應，也將與艾斯康球場的工作人員討論此事。



此外，萬波中正在本月19日與讀賣巨人賽前的守備練習時，也差點出現扭傷左腳的情況。

現年31歲的鹽見泰隆是2022年中央聯盟外野金手套得主，他在去年5月左膝前十字韌帶損傷，並動刀治療，整季提前報銷。鹽見今年季前才剛傷癒歸隊，如今卻又面臨腳傷，賽後左膝纏層層繃帶，他將在23日返回東京，並於24日做檢查。

除了鹽見泰隆外，養樂多隊陣容還有重砲村上宗隆、山田哲人等人都因為受傷，無法趕上開季。養樂多監督高津臣吾表示，球隊已經有這麼多傷兵，而鹽見泰隆很努力復健，「好不容易走到這一步，只能說很遺憾。」

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