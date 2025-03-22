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桌球》南韓青少年挑戰賽雙星報喜 洪敬愷稱霸U19、陳凱程U15男單封王

2025/03/22 20:34

松山家商小將洪敬愷奪下U19男單冠軍。（取自WTT官網）松山家商小將洪敬愷奪下U19男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣選手今天在2025年WTT南韓江陵青少年挑戰賽傳回捷報，松山家商好手洪敬愷扮演「抗韓英雄」，連續擊敗5名地主選手，最終在決賽以直落三解決李貞沐，贏得U19男單冠軍。

14歲的金石乒乓小將陳凱程，則在「台灣內戰」中以3:1力退台南小將鄭旻修，登上U15男單冠軍，今年首座國際賽冠軍到手。

17歲的洪敬愷前三輪分別以直落三收拾南韓選手安聖彬、康玄聖、閻彩元。4強對決18歲的崔浩俊，雙方前兩局以8:11、11:8戰成平手，關鍵第3局，洪敬愷在10:11逆境下連續化解2個局點後，以14:12拿下，第4局又在7:9落後下連追4分，11:9後來居上。

決賽面對在4強以3:2逆轉日本好手川上流星的李貞沐，洪敬愷火力全開，11:1、11:6、11:8輕鬆過關，奪下今年首座冠軍。

今年奪下15歲組青少年國手排名賽第一名的陳凱程，去年在江陵青少年挑戰賽摘下U13男單冠軍，U15男單則在16強止步。

陳凱程今年捲土重來，在U15歲組連戰皆捷，前兩輪分別擊退地主選手李承勳、張夏敏，16強再以3:1擊退日本小將大野颯真，報了日前在U17歲組男單16強以0:3落敗的一箭之仇，也終止對戰3連敗。

教練陳居賢表示，大野颯真的速度快、擅長借力，這次在U17交手時，陳凱程的技戰術變化太慢，今天在接發球方面也做出調整，並放開去打，終於首度突破大野。

陳凱程在4強賽面對14歲的日本好手平塚健友也以直落三過關，和鄭旻修會師決賽。陳凱程在今年1月15歲青少年國手排名賽決賽和3天前的江陵站U17男單16強賽，兩度以直落三擊敗鄭旻修，鄭旻修則在日前全中運資格賽扳回一城。

今天再度狹路相逢，陳凱程穩紮穩打，以11:6、9:11、11:8、11:8奏捷。

金石乒乓小將陳凱程擊退鄭旻修，奪下U15男單冠軍。（取自WTT官網）金石乒乓小將陳凱程擊退鄭旻修，奪下U15男單冠軍。（取自WTT官網）

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