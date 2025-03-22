PLG》盧峻翔比賽「打好打滿」不會太累？卡總：他看起來很好

盧峻翔。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔昨天結束國家隊賽事後，今天馬上回到母隊出賽，且先發上陣打了34分鐘，拿下23分、3籃板。對於下週一BCL亞洲冠軍聯賽資格賽是否續戰？盧峻翔表示，自己不會錯過這個機會，不管自己疲勞程度多少，他都會適時去調整。

盧峻翔這季除了要應付領航猿在PLG、東超以及BCL賽事，同時他也入選國家隊，自去年亞洲盃資格賽第二階段起都沒有缺席，各種比賽「打好打滿」。

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今天和勇士一戰，盧峻翔出賽時間依舊超過30分鐘，明天領航猿又是一早班機前往馬來西亞，下週一的比賽是否會登場？他說：「BCL也是我們主要今年的聯賽，這機會我不會放過，不管自己疲勞程度有多少，我會適時去調整，好好面對接下來的比賽。」

被問到盧峻翔現在狀況，領航猿教練卡米諾斯笑說：「他很好啊，今天他的表現大家都看到了。」但卡總強調，自己都有隨時掌握球員身體情況，再去調整球員出賽時間等，不會讓球員冒風險上陣。

領航猿如今確定拿下總冠軍戰門票，卡米諾斯表示，因為後面賽程大致上底定，BCL有幾場賽事是在台灣主場進行，「我們可以利用這段時間好好以賽代訓，為接下來PLG總冠軍戰做準備。」

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