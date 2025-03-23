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MLB》春訓猛敲5轟並列洋基全隊最多！新星萊斯透露休賽季的改變

2025/03/23 06:56

萊斯。（今日美國）萊斯。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基26歲新星萊斯（Ben Rice）在今年春訓大爆發，昨天單場2安都是長打，還敲出擊球初速113.8英哩（約183公里）的二壘安打。截至昨天（台灣時間22日）為止，萊斯交出5轟、9分打點的優異成績。他近日受訪透露，自己在休賽季增重，增強他的力量。

萊斯去年首度登上大聯盟舞台，出賽50場交出7轟、23分打點，打擊率1成71，整體攻擊指數（OPS）為0.613。萊斯上季主要待在小聯盟2A和3A，整季出賽79場，交出24轟、59分打點，打擊率2成73。

不過，萊斯在今年熱身賽大爆發，截至昨天為止，出賽17場，共54打數敲15安，包含敲5轟並列洋基隊全隊最多，貢獻9分打點，打擊率2成78，上壘率3成50，長打率5成93，整體攻擊指數為0.943。

萊斯在休賽季專注於增強力量，他在今年2月份春訓開始時，已經增加約10肌肉。根據洋基隊官網報導，萊斯目前的體重為228磅（約103公斤）。

對於休賽季的增重計畫，萊斯表示，「這是個人決定，我只是覺得自己還有成長的空間，確保自己在重訓室努力鍛鍊，和我們的營養師談過，就是看看我的飲食，如何能改善，實際上只是增加一些食物。」

萊斯先前受訪透露，自己就是吃得更多，比賽後會吃一盤通心粉配上起司和雞肉，「就是碳水化合物，蛋白質，任何東西都行。

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