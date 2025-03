MLB》春訓猛敲5轟並列洋基全隊最多！新星萊斯透露休賽季的改變

萊斯。(今日美國)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紐約洋基26歲新星萊斯(Ben Rice)在今年春訓大爆發,昨天單場2安都是長打,還敲出擊球初速113.8英哩(約183公里)的二壘安打。截至昨天(台灣時間22日)為止,萊斯交出5轟、9分打點的優異成績。他近日受訪透露,自己在休賽季增重,增強他的力量。

萊斯去年首度登上大聯盟舞台,出賽50場交出7轟、23分打點,打擊率1成71,整體攻擊指數(OPS)為0.613。萊斯上季主要待在小聯盟2A和3A,整季出賽79場,交出24轟、59分打點,打擊率2成73。

請繼續往下閱讀...

不過,萊斯在今年熱身賽大爆發,截至昨天為止,出賽17場,共54打數敲15安,包含敲5轟並列洋基隊全隊最多,貢獻9分打點,打擊率2成78,上壘率3成50,長打率5成93,整體攻擊指數為0.943。

萊斯在休賽季專注於增強力量,他在今年2月份春訓開始時,已經增加約10肌肉。根據洋基隊官網報導,萊斯目前的體重為228磅(約103公斤)。

對於休賽季的增重計畫,萊斯表示,「這是個人決定,我只是覺得自己還有成長的空間,確保自己在重訓室努力鍛鍊,和我們的營養師談過,就是看看我的飲食,如何能改善,實際上只是增加一些食物。」

萊斯先前受訪透露,自己就是吃得更多,比賽後會吃一盤通心粉配上起司和雞肉,「就是碳水化合物,蛋白質,任何東西都行。

Ben Rice hits the hardest ball of his entire life with a 113.8 MPH double! pic.twitter.com/JJTHWVahU6