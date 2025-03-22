中職》吃球有解！洲際棒球場右外野吃球 「白色怪物」今改深藍色

洲際棒球場中右外野的白色外牆會吃球，漢神購物中心業者今日進場將白色外牆改為深藍色貼膜。（運動局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中華職棒熱身賽日前在台中洲際棒球場開打，新賽季外野卻出現新朋友「白色怪物」，中右外野整片白牆引發「吃球」疑慮，原來是興建中的漢神洲際購物中心白色外牆及玻璃反光，包括陳傑憲等球員反映會影響打擊，業者今（22）日進場將白色外牆改為深藍色貼膜，運動局並派員現場督導，確保球季開打前如期完成改善。

本週16日熱身賽前，統一獅陳傑憲反應中右外野的白色建築會影響到打擊，會把球給「吃掉」，特別是在下午開打的白天比賽，影響更大，聯盟會長蔡其昌也注意到這個問題，特別發文允諾改善。

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漢神洲際購物中心基地位於洲際棒球場中右外野看台後方，2021年動工，預計今年完工，由於購物中心白色外牆緊鄰洲際棒球場右外野，現在商城尚在進行外牆及主體工程施工，白色、金黃色外牆以及玻璃窗，遇有陽光時會形成反光，嚴重影響打者視覺。

台中市政府運動局日前召集施工單位、業者與球團進行協調改色，運動局長游志祥表示，漢神洲際購物中心外牆尚在施工中，經施工團隊與中信球團確認採深藍色貼膜方式，對打者的影響最低，今日業者已開始進行施工，運動局除派員持續督導施工單位施工安全，也要求業者在3月底完成，做好球季開賽準備工作。

洲際棒球場中右外野的白色外牆會吃球，漢神購物中心業者今日進場將白色外牆改為深藍色貼膜，運動局派員現場督導。（運動局提供）

洲際棒球場中右外野的白色外牆會吃球，漢神購物中心業者今日進場將白色外牆改為深藍色貼膜，運動局派員現場督導。（運動局提供）

洲際棒球場中右外野的白色外牆會吃球，漢神購物中心業者今日進場將白色外牆改為深藍色貼膜。（運動局提供）

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