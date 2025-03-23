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BWF瑞士羽球賽 雙胞兄弟李芳任、李芳至止步4強

2025/03/23 01:30

〔中央社〕BWF超級300的瑞士羽球公開賽，台灣雙胞胎男雙組合李芳任、李芳至，今天在4強對上印尼組合馬辛、菲克利，鏖戰了58分鐘仍以17比21、24比26落敗，無緣冠軍賽門票。

男雙世界排名第21的李芳任、李芳至，賽前生涯對上世界排名第15的印尼組合馬辛（Daniel Marthin）、菲克利（Muhammad Shohibul Fikri）苦吞2連敗。

今天雙方再度交手，近況不錯的李芳任、李芳至首局一路和對手拉鋸，甚至一度以15比13領先，只可惜接下來發生太多前3拍的失誤，讓對手連拿5分逆轉戰局。

第2局兩邊戰況依舊膠著，開賽之初李芳任、李芳至雖以5比1短暫領先，但隨後就被追上，接下來領先幅度最多都不超過2分。

李芳任、李芳至先以20比19取得局末點，不幸被對手追平，比賽尾聲台灣組合共出現4次局末點都沒能拿下延長戰線。

雙方24比24平手時，接下來這1分雙方共來回打了127拍，到最後場上4個人幾乎都沒力，結果台灣組合回球失誤，讓馬辛、菲克利取得第2個賽末點後順利收下比賽。

教練陳宏麟在接受中央社訪問時表示，這是一場很精彩的比賽，李芳任、李芳至學到很多經驗，但關鍵時刻處理球這方面還是對手好一點，幾個關鍵分沒拿到就差很多了。（編輯：洪培英）1140323

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