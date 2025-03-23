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MLB》洋基傷兵名單再+2！主力先發確定趕不上開季 牛棚大將又躺了

2025/03/23 07:39

施密特。（資料照）施密特。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季出現多名傷兵，今天又傳出壞消息，主力先發右投施密特（Clarke Schmidt）與後援右投漢彌爾頓（Ian Hamilton）都確定將從傷兵名單開季。

29歲的施密特於2023年正式成為洋基輪值要角，去年儘管因傷僅出賽16場，但在85.1局投球中送出93次三振，防禦率為優異的2.85，拿下5勝5敗。然而今年春訓他的右肩感到不適，只投了1.2局，儘管日前Live BP（實戰投打練習）順利，但進度依舊落後，確定趕不上開季。

同樣29歲的漢彌爾頓則是2023年來到洋基後大放異彩，該季58局防禦率2.64。不過去年也受到傷病困擾，投37.2局防禦率3.82，更在美聯冠軍賽G3跑向一壘補位時傷到左小腿傷退，之後就被移出名單，無緣世界大賽。今年春訓漢彌爾頓因感染，直到近日才迎來初登場，只投1局，防禦率9.00。

洋基休季禍不單行，火球新人王希爾（Luis Gil）與塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）接連掛彩，柯爾更是需要進行手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ）而整季報銷，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也因雙肘傷勢，以及拉梅修（DJ LeMahieu）都無限期歸隊。慶幸的是，目前看來施密特與漢彌爾頓缺席時間不會太久。

漢彌爾頓。（資料照）漢彌爾頓。（資料照）

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