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MLB》春訓防禦率1.69！洋基小聯盟約簽的38歲前美聯勝投王進入輪值

2025/03/23 08:01

卡拉斯科。（資料照）卡拉斯科。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季以小聯盟合約簽下38歲前美聯勝投王卡拉斯科（Carlos Carrasco），他在春訓繳出亮眼表現。今天洋基總管凱許曼（Brian Cashman）受訪表示，球隊已將卡拉斯科加入40人名單，確定開季成為條紋軍輪值一員。

卡拉斯科在大聯盟已征戰15個賽季，累積324場出賽（277場先發），成績110勝103敗、防禦率為4.14，他曾於2017年賽季摘下18勝，榮膺美聯勝投王；2019年被檢測出罹患白血病，休養3個月後重返投手丘，被稱作「抗癌強投」。但近年狀況不佳，去年在守護者21場出賽，防禦率5.64。

今年休季卡拉斯科以小聯盟合約加盟洋基，也受邀參加大聯盟春訓，在熱身賽出賽5場有4場先發，投16局飆出15次三振，被敲出8支安打失掉3分，另有7次四壞保送，防禦率是相當出色的1.69。原本卡拉斯科可以在今天跳脫合約，但春訓好表現讓他確定進入洋基開季名單。

按照目前規劃，卡拉斯科將擔任洋基第4號先發，而沃倫（Will Warren）預計會拿下第5號先發。不過總管凱許曼表示，最終決定將會由總教練布恩（Aaron Boone）宣布。

由於洋基傷兵問題嚴重，包含希爾（Luis Gil）與柯爾（Gerrit Cole）都將缺席，柯爾更是整季報銷。目前洋基輪值預計將由佛里德（Max Fried）、羅冬（Carlos Rodon）、史卓曼（Marcus Stroman）、卡拉斯科與沃倫組成，而羅冬將是洋基開幕戰先發投手。

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