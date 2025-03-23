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MLB》炸裂！洋基重砲「法官」夯173KM怪力2分砲 春訓首轟出爐

2025/03/23 08:08

賈吉。（資料照，USA TODAY Sports）賈吉。（資料照，USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年勇奪美聯全票MVP的洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge），今日對戰費城人夯出2分砲，今年春訓首轟出爐。

條紋軍今日迎戰費城人，賈吉扛第2棒指定打擊，首打席遭到三振，3下在2出局一壘有人時上場，賈吉逮中魯薩多（Jesus Luzardo）的內角高伸卡球，直接掃出左外野2分砲，擊球初速107.7英哩（約173公里）、飛行距離381英呎，這是賈吉本季春訓首轟。

4下再度上場，當時球隊1出局攻佔滿壘，賈吉打出左外野深遠飛球，形成高飛犧牲打進帳1打點，為球隊再添分數。

賈吉7下第四打席敲出右外野飛球出局，9下原本輪到他的棒次，洋基換上代打。賈吉今日3打數敲1安，貢獻3打點、跑回1分，賽後打擊率為0.138。

比賽8局打完時，洋基還以7：0領先，未料卻在第9局失守，單局被費城人鯨吞8分遭逆轉，最終洋基就以7：8飲恨落敗。

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