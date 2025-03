MLB》炸裂！洋基重砲「法官」夯173KM怪力2分砲 春訓首轟出爐

賈吉。(資料照,USA TODAY Sports)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕去年勇奪美聯全票MVP的洋基重砲「法官」賈吉(Aaron Judge),今日對戰費城人夯出2分砲,今年春訓首轟出爐。

條紋軍今日迎戰費城人,賈吉扛第2棒指定打擊,首打席遭到三振,3下在2出局一壘有人時上場,賈吉逮中魯薩多(Jesus Luzardo)的內角高伸卡球,直接掃出左外野2分砲,擊球初速107.7英哩(約173公里)、飛行距離381英呎,這是賈吉本季春訓首轟。

請繼續往下閱讀...

4下再度上場,當時球隊1出局攻佔滿壘,賈吉打出左外野深遠飛球,形成高飛犧牲打進帳1打點,為球隊再添分數。

賈吉7下第四打席敲出右外野飛球出局,9下原本輪到他的棒次,洋基換上代打。賈吉今日3打數敲1安,貢獻3打點、跑回1分,賽後打擊率為0.138。

比賽8局打完時,洋基還以7:0領先,未料卻在第9局失守,單局被費城人鯨吞8分遭逆轉,最終洋基就以7:8飲恨落敗。

Aaron Judge rockets one over the left field wall pic.twitter.com/zB8XRYFf1S