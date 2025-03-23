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MLB》曾想放棄棒球夢還去開Uber！洋基29歲捕手大聯盟開季吐心聲

2025/03/23 08:56

埃斯卡拉。（資料照）埃斯卡拉。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基捕手埃斯卡拉（J.C. Escarra）無疑是今年春訓最勵志的故事之一，幾年前曾一度想放棄棒球夢的他，還轉而跑去當Uber司機、兼任代課老師，就只為了繼續為夢想奮鬥，如今即將滿30歲的他，終於等到「那通電話」。

埃斯卡拉曾是金鶯體系的一壘手，但在2022年遭到釋出，之後便展開顛沛流離的棒球生涯，輾轉獨立聯盟、墨西哥與波多黎各聯盟，同時與擔任老師的妻子到處打零工兼差，終於在2024年1月換來一張洋基小聯盟合約。上季他在3A打擊三圍高達.302/.403/.527，更在多明尼加冬盟拿下打擊王，也獲得洋基青睞，擠進40人名單。

原本只是3號捕手的埃斯卡拉，在今年春訓表現出色，48打數敲出16支安打，打擊率0.333，累積3轟與8分打點。根據大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導，洋基總教練布恩（Aaron Boone）在今天熱身賽結束後告訴埃斯卡拉，「你要上大聯盟了，這是你應得的。」

埃斯卡拉受訪坦言：「大家都很愛我的故事，因為許多人在人生某個時刻都曾被低估，或是經歷低潮。這很勵志沒錯，但同時我也想證明自己有那個實力，能幫助球隊贏球，而且我來這裡不是只想當一名過客，我要站穩大聯盟。」

洋基開季預計將帶上3位捕手，埃斯卡拉將擔任新星主戰捕手威爾斯（Austin Wells）的替補。至於捕手與一壘都有經驗的「米飯哥」萊斯（Ben Rice）可能會以指定打擊身分出賽。

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