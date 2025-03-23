MLB》紅襪明星3.2局核爆10分！1年多沒見的光芒王牌又要缺席開季

麥克拉納漢。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天在春訓熱身賽以2：14被光芒打爆，紅襪明星右投霍克（Tanner Houck）先發3.2局狂丟10分，春訓防禦率破11；而好久不見的光芒王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan），今才投春訓第3場比賽又傷退，將無限期缺陣。

上季投出生涯年入選明星賽的霍克，本季春訓表現相當不理想，今天是第4場出賽，賽前防禦率6.30的他再度遭到痛擊，2局下單局就失掉5分，3局下又掉2分後退場，並在春訓規則下於4局下重返投手丘，結果後續仍無法止血，隊友接手登板後又挨轟。總計霍克此役投3.2局，被敲出12安痛失10分，防禦率高達11.20。

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而光芒王牌左投麥克拉納漢更是一點也不幸運，今天2.1局只被敲出1支安打，投出1次保送，春訓防禦率還是完美的0.00，卻因左手肱三頭肌緊繃提前退場。賽後光芒球團也宣布，麥克拉納漢將接受進一步檢查，以評估傷勢嚴重程度。

麥克拉納漢曾在2022與2023年入選明星賽，然而他在2023季中動韌帶置換手術（俗稱Tommy John），去年整季報銷，上次在大聯盟登板已經是2023年8月2日。原本今年健康回歸，要擔任光芒開幕戰先發的他，如今開季又將從傷兵名單出發。

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