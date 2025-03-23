MLB》洛磯交易走自家主力外野補內野漏洞！前大物好手重返守護者

瓊斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，洛磯與守護者達成交易，送出自家外野主力瓊斯（Nolan Jones），向守護者換來內野工具人佛里曼（Tyler Freeman），也讓這位前大物好手重返克利夫蘭。

26歲的瓊斯是2016年選秀會上守護者第二輪選進的球員，他在2019到2021年，連續3年都獲選為大聯盟百大新秀。2022年11月，守護者將他送往洛磯，換來1A內野手布里托（Juan Brito）。來到洛磯後，瓊斯成為主力外野手，2023年出賽106場敲出20轟。上季瓊斯出賽79場，打擊三圍.227/.321/.320，敲出3轟、28分打點。

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然而洛磯經過2個球季後，又將瓊斯交易回生涯發跡地，換來3年生涯攻擊指數0.632、僅11轟的內野手佛里曼。原因在於洛磯休季簽下的26歲二壘手艾斯特拉達（Thairo Estrada），昨天傳出左手腕骨折將缺陣4-8週，而佛里曼預計能暫代二壘的守備任務，此外他也能鎮守三、游與中外野。

在交易掉瓊斯後，洛磯外野出現空缺，也讓23歲農場第8號新秀外野文恩（Zac Veen）有望獲得大聯盟初登場的機會。文恩本季春訓累積57打數，敲出17支安打包含2轟，打擊三圍.298/.375/.509，攻擊指數0.884。

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