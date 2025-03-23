晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》少了柯瑞無緣完成大逆轉 T.楊恩25分率老鷹宰勇士

2025/03/23 09:31

老鷹T.楊恩與勇士穆迪。（歐新社）老鷹T.楊恩與勇士穆迪。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客老鷹，在少了一哥柯瑞（Stephen Curry）情況下陷入苦戰，即便末節一度有機會反撲，卻在防守不力的情況下逆轉失利，最終老鷹在T.楊恩（Trae Young）繳25分帶領下，以124：115獲勝。

勇士一哥柯瑞因前役摔傷骨盆，近期球隊客場之旅首戰高掛免戰牌，他今天也未隨隊赴亞特蘭大。

少了柯瑞坐鎮，勇士開賽陷入落後，首節狂丟40分，上半場雖然庫明加（Jonathan Kuminga）貢獻16分、巴特勒（Jimmy Butler III ）一人獨攬14分，兩節打完勇士仍以57：69落後；老鷹方面，奧康古（Onyeka Okongwu）包辦18分，成為球隊領先關鍵。

勇士在第3節依舊找不到突破老鷹的方法，持續落後，但末節在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、D.格林（Draymond Green）三分球帶領下，縮小落後差距，比賽出現懸念。隨後穆迪（Moses Moody）飆進三分球，勇士只剩個位數落後，但也無力逆轉戰局，無緣3連勝。

老鷹今天團隊命中率高達57%，楊恩繳出全隊最高25分、10助攻，奧康古拿下22分、12籃板，尼恩（Georges Niang）扮演板凳暴徒投進6顆三分球，進帳23分。勇士方面，巴特勒繳出25分、8助攻，穆迪20分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中