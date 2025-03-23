NBA》少了柯瑞無緣完成大逆轉 T.楊恩25分率老鷹宰勇士

老鷹T.楊恩與勇士穆迪。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客老鷹，在少了一哥柯瑞（Stephen Curry）情況下陷入苦戰，即便末節一度有機會反撲，卻在防守不力的情況下逆轉失利，最終老鷹在T.楊恩（Trae Young）繳25分帶領下，以124：115獲勝。

勇士一哥柯瑞因前役摔傷骨盆，近期球隊客場之旅首戰高掛免戰牌，他今天也未隨隊赴亞特蘭大。

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少了柯瑞坐鎮，勇士開賽陷入落後，首節狂丟40分，上半場雖然庫明加（Jonathan Kuminga）貢獻16分、巴特勒（Jimmy Butler III ）一人獨攬14分，兩節打完勇士仍以57：69落後；老鷹方面，奧康古（Onyeka Okongwu）包辦18分，成為球隊領先關鍵。

勇士在第3節依舊找不到突破老鷹的方法，持續落後，但末節在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、D.格林（Draymond Green）三分球帶領下，縮小落後差距，比賽出現懸念。隨後穆迪（Moses Moody）飆進三分球，勇士只剩個位數落後，但也無力逆轉戰局，無緣3連勝。

老鷹今天團隊命中率高達57%，楊恩繳出全隊最高25分、10助攻，奧康古拿下22分、12籃板，尼恩（Georges Niang）扮演板凳暴徒投進6顆三分球，進帳23分。勇士方面，巴特勒繳出25分、8助攻，穆迪20分。

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