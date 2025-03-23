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高球》威士伯錦標賽第3輪再度獵鷹！俞俊安暫並列第5明爭冠

2025/03/23 09:52

俞俊安。（資料照，高協提供）俞俊安。（資料照，高協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅美好手俞俊安今天在PGA威士伯錦標賽第3回合揮出68桿，以總桿208桿衝上並列第5，他和目前領先的3名選手僅差2桿，最後一輪有機會爭冠。

總獎金870萬美元（約2.8億台幣）的威士伯錦標賽本週登場，台灣兩位旅美好手俞俊安、潘政琮分頭出擊。

俞俊安在前2回合比賽分別繳出72、68桿，今天也延續前一輪抓老鷹的手感，他在par5的第11洞雖在第2桿打下沙坑，但下一桿他不只順利救起，小白球還精準地進洞，連續兩日都有老鷹進帳。

總計俞俊安今天共抓下1老鷹、3鳥，可惜在第6洞吞下雙柏忌，最終以68桿繳卡，排名衝上第5，和領先者只有兩桿距離，最後一回合還有機會追趕。

潘政琮在前兩回合都揮出71桿，但今天狀態不盡理想，抓下2鳥，吞了6柏忌，最終以75桿繳卡，並以總桿217桿並列第68。

領先選手方面，哥倫比亞好手艾查瓦里拉（Nico Echavarria）今天進帳5小鳥，沒有任何柏忌，以66桿作收，他和美國好手布里吉曼（Jacob Bridgeman）、挪威好手霍夫蘭（Viktor Hovland）以總桿206桿並列第1。

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