MLB》洋基還想補強右打者！美媒點名56轟外野與72轟2屆金手套游擊

阿米德。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季小聯盟簽下前首輪好手史密斯（Dominic Smith），但在條紋軍左打人滿為患的情況下，讓他選擇跳脫合約。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）也坦言，球隊需要再補進一名右打者。

目前洋基板凳席上只有培拉薩（Oswald Peraza）一位純右打，而先發打線包含4名左打以及2名左打較佔優勢的左右開弓打者。原本左打的史密斯預計會是洋基板凳人選之一，但球隊更希望在打線上「左右平衡」。

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凱許曼接受《The Athletic》訪問表示，目前聯盟中許多球隊都在尋求右打者來平衡打線，因此無法確定洋基是否能順利補強，不過現在也正積極尋求交易機會，同時也密切關注讓渡名單上的球員。

《The Athletic》指出，能鎮守三壘與左外野的雷耶斯（Pablo Reyes）目前成為進入開季名單的有利人選，在板凳的順位甚至領先前大物培拉薩（Oswald Peraza）。如果洋基未來幾天無法進行補強，雷耶斯很可能就會隨隊開季。

《The Athletic》也點名接下來會進入自由市場的右打者，包含被釀酒人釋出的生涯56轟外野手瑪戈（Manuel Margot），以及選擇跳脫小聯盟合約的工具人漢普森（Garrett Hampson）與生涯72轟的2屆金手套游擊手阿米德（Nick Ahmed）。但凱許曼坦言，目前還沒有任何具體進展。

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