兩天近十萬人潮！全原運嘉年華今最終日、葉璦菱壓軸

兩天近十萬人潮!全原運嘉年華今最終日。（高市原民會提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國原住民族運動會嘉年華兩天累計湧入近10萬人潮，烤豬業者單日就賣出24隻烤全豬；高市原民會表示嘉年華活動今最終日，將由部落女神葉璦菱領軍壓軸演出，歡迎大家來衛武營吃美食、聽美聲。

原民會表示，今天是嘉年華最終日，原民魅力全天不打烊，下午由Taivoan大滿舞團、都威運動關懷協會、馬蘭部落拉全國Lakomod與來自異國的李庭莉峇里島文化工作室，及布農isbabanal演出傳統古調。

請繼續往下閱讀...

傾城晚會經典不打烊，開場由艾秧樂集、娜麓灣樂舞劇團精心準備雅美族主題展演呈現傳統樂舞精髓，是在都會區難得一見的展演舞碼，接續由編撰出高雄市代表隊主題曲TAKAO Hero的MACAQU茅草屋樂團、金曲歌王王宏恩、最粗的戀人巴大雄、地表最強舞棍阿伯以及部落女神、金嗓歌后葉璦菱壓軸演出，邀請大家一起來衛武營高唱部落金曲「我心已打烊」。

原民會主委阿布斯表示，TAKAO為我贏嘉年華市集首日營收就突破百萬，三天活動精彩豐富，累計已吸引近10萬人次參加；今天活動邁入壓軸最高潮，鼓勵民眾一起來為選手們加油並欣賞族群展演、文化體驗與最具原民風味的百攤市集與烤豬派對。

高市原民會祭出萬元消費券加碼送，活動現場於下午3點於服務台開放民眾拍照打卡領取，免費限量的100元消費券歡迎大家來取！

全原運嘉年華人氣高，今活動最後一天。（高市原民會提供）

全原運嘉年華烤豬業者單日賣出24隻烤全豬。（原民會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法