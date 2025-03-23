MLB》想代表台灣的費爾柴德春訓低迷 爭奪開季有危機、教頭給看法

費爾柴德。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今天在春訓熱身賽以0：1遭教士完封，曾表明有意代表台灣征戰經典賽的台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天3打數全部吞K，賽後紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）也給出看法。

根據辛辛那提媒體《Cincinnati Enquirer》報導，目前紅人工具人史提爾（Spencer Steer）因肩傷確定從傷兵名單開季，球隊開季名單中最後2個打者名額，也將由費爾柴德、鄧恩（Blake Dunn）與赫圖比斯（Jacob Hurtubise）3名外野手來競爭。

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今天上述3人都在熱身賽中先發登場，鄧恩敲出2支安打，但也發生1次守備失誤，春訓打擊率0.348；赫圖斯比3打數1安打，春訓打擊率0.306。而費爾柴德3打數0安打，吞下3次三振，春訓打擊率降至0.135。

賽後紅人總教練法蘭柯納表示，他已經告訴3人這並不是在比打擊比賽，球隊也明白終究必須做出決定。對於3人的表現，法蘭柯納稱讚鄧恩表現很不錯，能掌握比賽節奏與局勢，儘管有失誤發生，但只是在亞利桑那受陽光影響常發生的事。

談到赫圖比斯時，法蘭柯納認為，他在場上竭盡全力展現實力。至於費爾柴德，法蘭柯納表示：「我們會帶他的原因就是希望他能對付左投，但在春訓期間，不一定總是能遇到左投讓他打。」費爾柴德今天面對教士王牌席斯（Dylan Cease）吞2K，對後援右投紐涅茲（Juan Nuñez）吞1K。

費爾柴德大聯盟生涯面對左投，打擊三圍.248 /.346/.409，攻擊指數0.755；面對右投打擊三圍.203/.274/.371，攻擊指數0.644。28歲的費爾柴德已經沒有小聯盟下放權，今年是他連續第3年要力拚開季名單。

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