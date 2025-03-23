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中職》兄弟2025年度歌曲 邀請蕭秉治跨界合作獻唱

2025/03/23 12:14

兄弟2025年度歌曲邀請蕭秉治跨界合作獻唱。（中信兄弟提供）兄弟2025年度歌曲邀請蕭秉治跨界合作獻唱。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕「破億神曲製造機」蕭秉治Xiao Bing Chih，繼2023年度到中信兄弟主場獻唱後，事隔兩年，首度與中信兄弟合作2025年全新年度歌曲，親自操刀作詞作曲，並與中信兄弟球員「王威晨、張志豪、岳東華」共同合唱全新單曲「進化 B EVOLUTION」。

全創作歌手蕭秉治於2009年出道，擅長作曲、作詞、 鋼琴、演唱。發行全創作專輯《凡人》、《狂人》、《完人》，許多單曲攻下各大排行榜冠軍，其中〈毒藥〉狂登22項冠軍榜單，「蕭氏經典情歌」在華語樂壇有著無可取代的地位，各式曲風深受各界喜愛，並受封「神曲製造機」，絕對的創作才氣，唱作俱佳，是華語樂壇最值得期待的音樂創作才子。本次的合作以流行音樂風格為基礎，融合中信兄弟的精神文化，完美呼應年度口號「進化」，展現中信兄弟全新的創作與突破性的嘗試。

「進化 B EVOLUTION」訴說著團隊的力量與堅持，每一場比賽、每一次揮棒，都是球員們勇敢站立的證明。無論成功還是失敗，「我們共同承擔」。這就是從「進取」到「進擊」再到「進化」秉持的團隊態度。始終懷抱者挑戰著的心態，迎戰未來的每一場戰役，一起走過路上的風風雨雨，期待眾兄弟們一起進化，不留遺憾

3月24日到3月26日中信兄弟2025年度歌曲「進化 B EVOLUTION」將在Hit FM電台首播，3月26日中午12點整，完整MV將於中信兄弟官方頻道YouTube上架，各大數位平台也將同步上架。

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