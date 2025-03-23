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MLB》官網預測年度大獎！看好大谷創史上第1人霸業：沒人能撼動...

2025/03/23 12:48

大聯盟官網預測年度各大獎項。（取自大聯盟官網）大聯盟官網預測年度各大獎項。（取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網邀請59位專家進行預測，2025年球季各大獎項將會獎落誰家。其中道奇日本巨星大谷翔平，被看好有望達成史上第1人的MVP三連霸；而道奇「令和怪物」佐佐木朗希，也被看好拿下國聯新人王。

官網預測美聯MVP得主將會是皇家新星小惠特（Bobby Witt Jr.），他的得票數幾乎是其他球員的6倍，也勝過洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。而儘管大谷在投票中並未像小惠特具有壓倒性，但得票數仍超過其他球員兩倍以上。

官網表示，大谷翔平將在今年重返投手丘，代表他並不需要複製，甚至是接近去年史詩級的「54轟59盜」賽季，也有機會奪下個人第4座MVP。儘管大谷在動手術之後的投球表現仍是未知數，但官網認為只要能維持他打擊的平均水準，再加上聯盟平均等級的投球，就幾乎沒人能撼動他MVP的地位。

至於國聯新人王，官網認為佐佐木朗希最有望拿下。由於佐佐木朗希有著三位數火球與世界級指叉球，以及2023年經典賽好表現加成，讓他的話題熱度提升到全新境界，這也是為何他最被看好奪下新人王的原因。儘管他在東京賽初登板表現並不完美，但多數專家仍認為，朗希今年球季將會讓大聯盟打者飽受折磨。

其他預測獎項，美聯新人王為老虎大物火球男喬布（Jackson Jobe）。塞揚獎美聯為老虎王牌史庫柏爾（Tarik Skubal），國聯為海盜火球狀元史基斯（Paul Skenes）。年度最佳總教練美聯為紅襪柯拉（Alex Cora），國聯為紅人法蘭柯納（Terry Francona）。

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