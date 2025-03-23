網球》納達爾祝賀兩位亞洲學生 邁阿密網賽各自締造生涯佳績

黃澤林來自納達爾網球學院。（取自ATP官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年退休的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），持續關注職業網壇動態，近來更祝賀其網球學院的兩位亞洲得意門生，在男、女共站的邁阿密網賽各自締造生涯佳績。

來自菲律賓的艾拉（Alexandra Eala），目前WTA世界女單排名140，邁阿密女單已連闖兩關，包括次輪大爆冷門，直落二扳倒前法國公開賽冠軍的拉脫維亞25種子奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），成為自1975 年以來，菲國史上第一位擊敗排名前30的女將。由於艾拉自13歲起，就在馬優卡島的納達爾網球學院接受訓練，納達爾特地在X社群平台發文：「恭喜艾拉！這對妳和菲律賓來說都是一場偉大的勝利。」

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至於20歲的黃澤林歷經3盤搶7拉鋸，跌破眾專家和國際賭盤眼鏡，硬是扳倒美國地主13種子謝爾頓，2連勝挺進這項ATP千分等級大師賽男單32強，也是香港史上第一人。目前世界排名182的他同樣來自納達爾網球學院，如今榮膺首位擊敗Top 20的香港男子新星，納達爾也在X寫下：「這些勝利背後，我們付出了許多努力。我們為你感到驕傲！這是香港歷史性的勝利。」

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