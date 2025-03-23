晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》納達爾祝賀兩位亞洲學生 邁阿密網賽各自締造生涯佳績

2025/03/23 15:26

黃澤林來自納達爾網球學院。（取自ATP官網）黃澤林來自納達爾網球學院。（取自ATP官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年退休的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），持續關注職業網壇動態，近來更祝賀其網球學院的兩位亞洲得意門生，在男、女共站的邁阿密網賽各自締造生涯佳績。

來自菲律賓的艾拉（Alexandra Eala），目前WTA世界女單排名140，邁阿密女單已連闖兩關，包括次輪大爆冷門，直落二扳倒前法國公開賽冠軍的拉脫維亞25種子奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），成為自1975 年以來，菲國史上第一位擊敗排名前30的女將。由於艾拉自13歲起，就在馬優卡島的納達爾網球學院接受訓練，納達爾特地在X社群平台發文：「恭喜艾拉！這對妳和菲律賓來說都是一場偉大的勝利。」

至於20歲的黃澤林歷經3盤搶7拉鋸，跌破眾專家和國際賭盤眼鏡，硬是扳倒美國地主13種子謝爾頓，2連勝挺進這項ATP千分等級大師賽男單32強，也是香港史上第一人。目前世界排名182的他同樣來自納達爾網球學院，如今榮膺首位擊敗Top 20的香港男子新星，納達爾也在X寫下：「這些勝利背後，我們付出了許多努力。我們為你感到驕傲！這是香港歷史性的勝利。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中