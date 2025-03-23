NBA》坦承不同意東契奇交易 庫班爆料當晚內幕

庫班與東契奇。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠在季中把陣上少主東契奇（Luka Doncic）賣給湖人的交易震撼全聯盟，前老闆庫班（Mark Cuban）近期在上播客節目時坦言，自己並不同意該筆交易。

庫班在2000年買下獨行俠，2023年出售73%的股份給阿德爾森（Miriam Adelson），而在該筆交易發生後他曾接受訪問表示，自己會想要試著去找到更好的交易，但並未明確表明如果他仍掌權的話，是否會進行這筆交易。

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近期庫班在登上播客節目時被問到有關東契奇的交易案時，坦承自己現在已經無法干涉球隊運作，且在東契奇的交易當晚，總管哈里森（Nico Harrison）曾傳訊息告知他此事，原本庫班以為是在向他徵詢意見，但他最終發現交易已經完成了。庫班表示，當時他傳訊回去：「我不同意這交易。」但他也表示：「這不是我能做的決定。」

庫班隨後也同意主持人的說法，認為東契奇是世代級的球星，並將這筆交易跟當初獨行俠與太陽的奈許（Steve Nash）交易做比較，奈許在2003-04賽季離開獨行俠後，在太陽的前兩個賽季都拿下MVP。庫班表示，如果在2005-06賽季太陽在西決擊敗獨行俠的話，那情況恐怕只會更糟糕，該季獨行俠擊敗太陽，但在總決賽不敵熱火。

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