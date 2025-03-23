晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》坦承不同意東契奇交易 庫班爆料當晚內幕

2025/03/23 16:07

庫班與東契奇。（資料照）庫班與東契奇。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠在季中把陣上少主東契奇（Luka Doncic）賣給湖人的交易震撼全聯盟，前老闆庫班（Mark Cuban）近期在上播客節目時坦言，自己並不同意該筆交易。

庫班在2000年買下獨行俠，2023年出售73%的股份給阿德爾森（Miriam Adelson），而在該筆交易發生後他曾接受訪問表示，自己會想要試著去找到更好的交易，但並未明確表明如果他仍掌權的話，是否會進行這筆交易。

近期庫班在登上播客節目時被問到有關東契奇的交易案時，坦承自己現在已經無法干涉球隊運作，且在東契奇的交易當晚，總管哈里森（Nico Harrison）曾傳訊息告知他此事，原本庫班以為是在向他徵詢意見，但他最終發現交易已經完成了。庫班表示，當時他傳訊回去：「我不同意這交易。」但他也表示：「這不是我能做的決定。」

庫班隨後也同意主持人的說法，認為東契奇是世代級的球星，並將這筆交易跟當初獨行俠與太陽的奈許（Steve Nash）交易做比較，奈許在2003-04賽季離開獨行俠後，在太陽的前兩個賽季都拿下MVP。庫班表示，如果在2005-06賽季太陽在西決擊敗獨行俠的話，那情況恐怕只會更糟糕，該季獨行俠擊敗太陽，但在總決賽不敵熱火。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中