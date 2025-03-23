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MLB》我本來的第一選擇是續留！ 索托點出沒留在洋基的原因

2025/03/23 21:44

索托。（資料照，法新社）索托。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕明星外野手索托（Juan Soto）去年休賽季成為自由球員後，吸引了眾多球隊的興趣，最終索托在大都會與洋基兩隊之間，選擇加入大都會，而非續留洋基。對此他在近期接受訪問時仔細說明自己選擇大都會的原因。

索托在接受《Sports Illustrated》訪問時除了大讚大都會老闆寇恩（Steve Cohen）打造了一支擁有良好家庭氛圍的球隊外，他對洋基的未來提出質疑：「當你看到這份合約的長度時，你就會把球隊未來發展也納入考量。他們的農場系統如何?這支球隊能保有多長的競爭力?我知道洋基在接下來的5-6年時間會很強大，但之後會怎麼樣我們就不知道了。」

此外索托表示：「洋基確實付出了很大的努力，但他們沒能把事情做好，在這段過程中就像是，我想盡快把合約談完，但他們一直猶豫不決，在各個方面都有所疑慮，沒有展現出積極想趕快把合約談妥的態度。」

不過索托在訪問中也坦言，他原本的第一選擇是以自由球員的身分重返洋基。但最終在與大都會進行談判後，索托認為大都會給他最好的機會贏球，也給予他非常多的承諾，這讓他的想法產生了改變：「我的意思是，寇恩在談判過程中付出非常多的努力，他們做了很多事情，同時也把我的家人們也一起考慮進去了，對於我的家人及所有一切事物，他們提供了非常完善的規劃。」

最後，索托也表示是寇恩說服他大都會每年都有機會贏球：「寇恩告訴我他每年都會嘗試讓球隊贏球，他絕對有能力做到，因此我給予他我全部的信任，我希望自己在打球時能快樂。」

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