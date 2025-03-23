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TPBL》夢想家、攻城獅爆揮拳衝突！蔣淯安無奈遭趕出場

2025/03/23 17:04

蔣淯安。（夢想家提供）蔣淯安。（夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹攻城獅今天作客福爾摩沙夢想家，第4節時剛開始1分多鐘，攻城獅蔡宸綱和夢想家洋將貝奇籃下發生衝突，雙雙吞下違反運動精神犯規，直接抵銷，但上場勸架的蔣淯安，因不慎踏進場內遭奪權出場。最終夢想家以110：105擊敗攻城獅，收下3連勝。

夢想家昨天在蔣淯安和林俊吉、吳家駿合力斬獲53分帶領下擊敗高雄海神，收下2連勝，且持續保住聯盟第2的位置，今天要碰上墊底的攻城獅，雙方本季交手各拿1勝。

夢想家上半場在貝奇獨攬16分、高柏鎧10分、10籃板帶領下取得領先，攻城獅在次節持續緊追，薛斯基飆進壓哨三分球，兩節打完攻城獅暫時以51：55落後。

易籃後，攻城獅持續緊追，但在第4節10分31秒時，蔡宸綱和貝奇在籃下發生衝突，貝奇因勾住蔡宸綱的手臂，兩人一陣纏鬥，蔡宸綱出現揮拳動作，兩人都吞下違反運動精神犯規，相互抵銷。

不過，衝到場上勸架蔣淯安，因一腳踏進場內，遭奪權驅逐出場，引發球迷議論。這場比賽一波三折，隨後盧冠軒在上籃後落地不慎，腳踝不正常彎曲，他倒地後也被用擔架抬出場。

攻城獅在該節超前，找回手感的努利連續得分，將領先擴大到雙位數，但夢想家很快反擊，林俊吉連續命中三分球，助隊要回領先。終場前34秒，薛斯基飆進三分球，攻城獅追平，但讀秒階段貝奇投進三分球，夢想家奠定勝基。

夢想家今天5人得分上雙，貝奇拿下全隊最高28分、8籃板，林俊吉三分球6投5中進帳25分。攻城獅方面，努利29分、11籃板，盧冠軒、李漢昇都拿下15分。

林俊吉。（夢想家提供）林俊吉。（夢想家提供）

馬建豪。（夢想家提供）馬建豪。（夢想家提供）

高柏鎧。（夢想家提供）高柏鎧。（夢想家提供）

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