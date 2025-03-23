中職》兄弟史上首見慘紀錄⋯ 連2場遭完封穩坐爐主

中信兄弟遭到完封。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕衛冕軍中信兄弟克迪今天僅先發2.2局就遭富邦悍將KO，加上打線連續18局未得分，打破隊史在公辦熱身賽的最長紀錄，終場以0：6輸球，熱身賽戰績2勝5敗1和，排名6隊墊底。

克迪在16日初登板對統一獅3.1局掉3分，今天對富邦悍將首局就被攻佔滿壘，范國宸敲出高飛犧牲打，為富邦送回先馳得點的1分。3局下，克迪更被單局猛敲6安失掉4分，黯然退場，成為隊史首位熱身賽投3局以內被敲至少9支安打的投手，熱身賽防禦率高達10.50。

請繼續往下閱讀...

富邦先發洋投力亞士則繳出5局5K無失分好投，打線在6局下追加攻勢，2出局後張育成四壞開啟攻勢，范國宸、戴培峰都敲安，再進帳1分保險。

力亞士。（記者陳志曲攝）

去年最熟悉大巨蛋的中信兄弟，今年季前在大巨蛋遇上得分荒，不僅對日本火腿的交流賽9局掛蛋，這2天公辦熱身賽都雙雙被完封，打破2009年連續16局未得分的隊史紀錄，而熱身賽史上單季最長局數未得分是2007年興農牛的26局。

富邦悍將外野手林哲瑄（右）與申皓瑋（左）。（記者陳志曲攝）

富邦悍將李宗賢（見圖）敲出一壘安打，送回董子恩。（記者陳志曲攝）

克迪。（記者陳志曲攝）

富邦悍將奪勝。（記者陳志曲攝）

中信兄弟張志豪（左）與岳東華（右）為了接球相撞。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法