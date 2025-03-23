TPBL》受傷讓他成長！林書豪得分飆新高 歸功於心理師協助他調整心態

林書豪。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王球星林書豪今天飆進7顆三分球、攻下全場最高36分，締造TPBL生涯新高，率隊以108：97擊退台啤雲豹，收下3連勝；提到近期擺脫傷勢找回狀態，他透露，自己曾找心理師協助，讓他情緒更穩定，現在他也能夠開心打球。

林書豪今年1月中在東超拉傷大腿，曾休兵1個半月，但他在東超4強時回歸，率隊抱回季軍。即便再度受到傷病打擊，林書豪正面看待，這段時間除了積極復健、調整，另外找了心理師，幫助他調整心情，「之前比賽帶太多情緒，現在能夠放開回到比較單純心態去感受籃球，這次受傷讓我成長很多，現在就是開心打球。」

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林書豪不諱言，之前因為太常受傷，導致他的情緒受影響，現在透過心理師的協助，讓他情緒調整更好，不被這些事情打擊，讓他能回歸自己立場去看待很多事情，也想多幫助年輕球員。

另外，林書豪提到，自己很喜歡找專業人士協助，無論是針對訓練、心態調整，「我喜歡身邊的人很聰明，可以讓我一直成長，所以我滿鼓勵去找專業人士幫忙。」

今天繳出TPBL得分新高，林書豪認為，主要是前一場和台新戰神比賽表現太差，他回去深刻反省，「因為我的防守沒做好，大概丟了15分，這應該是我近兩年防守最差一戰，所以希望這場能做好。」

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