田徑》開季連3戰破紀錄！「跨欄女神」羅佩琳原民運400欄闖決賽

羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「跨欄女神」羅佩琳今代表台東縣，在114年全國原住民族運動會田徑公開女子400公尺跨欄預賽中，以59秒15成績刷新由自己原本保持的最高紀錄1分01秒30晉級決賽，開季至今的3場賽事連續刷新紀錄、連兩場跑進59秒半內，持續衝擊亞運參賽標準。

羅佩琳表示：「今天這場賽前的目標，是想要修正青年盃後段沒做好的部分，所以比賽過程很專注在欄間的節奏，過第十個欄之後不看秒數全力去跑，成績可以維持在59秒初很開心，代表現在調整的方向是對的，過程中還是有不足的地方，明天決賽時會試著再去修正。」

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這場賽事，羅佩琳平時原遠在台東的家人們也難得到場為她加油。她說：「今天爸爸、媽媽和姊姊都有來，他們來看我比賽給我很大的動力，很開心自己能在他們面前跑出好成績。」

原住民族運動會的氛圍讓羅佩琳享受其中且更能發揮，她說：「相較於一般賽事的競爭感、緊張感，原民運的氣氛相對輕鬆，場上很多認識的老師及朋友們，碰到面的時候都會互相聊聊天，在比較不緊張的心情下，比賽時更能專注在執行自己的策略。」

公開女子400公尺跨欄決賽將在明日上午8：35進行，羅佩琳表示將會持續把缺失改進，希望能夠再把成績往前推進。

羅佩琳。（查爾斯運動行銷提供）

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