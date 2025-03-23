企排》高雄台電力退臺北鯨華 女子總冠軍賽逼入生死第3戰

高雄台電黃瀞萱網前重扣搶分。（排協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕企業20年甲級男女排球聯賽例行賽總冠軍賽於台大綜合體育館進行，三戰兩勝制中已握有1勝的臺北鯨華，週日歷經5局大戰，遭到高雄台電3：2（33：31、25：21、19：25、23 ：25、16：14）反撲，雙方週一即將展開壓軸生死戰，決定女子總冠軍誰屬。

開賽臺北鯨華許恆芸二號位進攻，造成高雄台電防守失誤率先得分。雖是企業聯賽菜鳥，許恆芸場上表現絲毫不遜於學姐們，攻擊、攔網得分連連。高雄台電方面，黃瀞萱、彭????媃左右輪番進攻，再搭配胡曉佩出奇不意的快攻，雙方互有往來，一路拉鋸至局末，高雄台電靈活戰術搭配，胡曉佩網前輕吊得手後，臺北鯨華劉美菁攔網落地觸網，由高雄台電先馳得局。

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第2局臺北鯨華改變陣容，改由翁梓勻先發快攻，搭配許恆芸、劉雙菱的長攻突破，以7：3領先。高雄台電暫停過後，胡曉佩前排築起高牆攔網，「小鋼砲」許菀芸積極突破反超，加上黃瀞萱關鍵時刻跳出，二號位不斷進攻， 25：21再下一城。

無路可退的臺北鯨華，劉雙菱、陳莉鈞扮演得分要角，接連趕回2局，也把戰線逼進決勝局。「高高」黃芯瑜網前攻、攔穩定發揮，力助高雄台電6：3開局；臺北鯨華暫停後調整節奏，後來居上超前3分；高雄台電不願讓出勝利，彭????媃、許菀芸積極搶分，胡曉佩也連續擋下兩波進攻，最終蔡幼群四號位突破攔網力保戰果，把賽事帶入壓軸第3戰。

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