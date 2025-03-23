PLG》奧運銅牌唐嘉鴻開球完美後空翻 為富邦勇士帶來好彩頭

台灣大總經理林之晨（左2）與新加入台灣大運動家族的體操選手「世界貓王」唐嘉鴻（右2）共同開球。（台灣大提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣大哥大與台北富邦勇士舉辦「超能戰隊勇闖未來」主題週，吸引逾1.2萬名球迷應援，台灣大總經理林之晨週日與新加入台灣大運動家族的體操選手「世界貓王」唐嘉鴻共同開球，這位巴黎奧運銅牌特地秀出「完美後空翻」，果然帶來好彩頭，見證勇士主場以98：92擊敗高雄鋼鐵人。

林之晨表示，唐嘉鴻因精湛「直體貓跳」動作，被譽為「亞洲貓王」，即使2023年左腳阿基里斯腱嚴重斷裂，憑藉驚人毅力半年內重返賽場，2024年巴黎奧運更展現招牌「貓跳540度」，完美落地在體操男子單槓奪得銅牌，從「亞洲貓王」晉升為「世界貓王」，展現「Open Possible 能所不能」精神和不斷突破自我的態度。

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今年唐嘉鴻加入「台灣大運動家族」，家族橫跨9大運動領域，共24位頂尖選手，其中13位選手勇闖巴黎奧運，為史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，並取得1金3銅佳績，林之晨期待唐嘉鴻憑藉其超人意志，持續飛躍世界舞台。

活動開場前，唐嘉鴻前往闖關遊戲展區體驗MyMoji，製作自己的3D數位分身及LINE貼圖，並分享「我的3D 數位分身可以盡情『直體貓跳』元宇宙！」開球儀式前，由LUXY BOYZ與高達260公分巨型機器人帶來結合科技與藝術的精彩表演，集結雷射光影、投影技術和震撼音樂，帶給球迷視覺及聽覺的雙重享受。

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