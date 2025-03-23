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MLB》曾是洋基索托、教士席斯交易包 白襪潛力投手將動TJ報銷

2025/03/23 22:14

白襪潛力投手索普將動TJ手術整季報銷。（資料照）白襪潛力投手索普將動TJ手術整季報銷。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪宣布陣中潛力投手索普（Drew Thorpe）將要進行TJ手術，預計將會缺席13到15個月，等於本季報銷。

索普原本是在洋基的百大新秀，不過於2023年12月的索托（Juan Soto）交易案轉戰教士，隨後又在不久後於2024年3月被教士交易到白襪，換取王牌投手席斯（Dylan Cease）。上季索普在白襪初登板，先發9場拿下3勝3敗，主投44.1局被打35支安打，有8支全壘打，送出25K、21BB，防禦率5.48。

索普在去年8月初因屈肌拉傷進入傷病名單，並在9月進行手術移除他的右手肘骨刺，但索普在復原的過程當中又遭遇挫折，今年1月曾施打可體松來舒緩手術造成的不適感。索普直到近期春訓才在小聯盟首度登板，但馬上就因為手肘不適提前退場，如今確定將動TJ手術報銷。

上個賽季苦吞121敗的白襪，近期投手群遭遇嚴重傷病潮，索普成為球隊在過去2個月以來第4位要動TJ手術的年輕投手，前三人分別是Prelander Berroa、Ky Bush以及在40人名單中的Juan Carela。

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