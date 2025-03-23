瑞士賽》陳雨菲直落二拍下丹麥女將 本季首冠開張

陳雨菲收下本季首冠。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國女將陳雨菲今天在超級300系列瑞士公開賽女單決賽，以兩個21：17拍下丹麥好手潔克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt），進帳本季首冠。

世界排名13的中國名將陳雨菲在去年巴黎奧運後，選擇暫時放下球拍展開遊學生活。她在3月奧爾良大師賽復出打進決賽，卻栽在安洗瑩拍下屈居亞軍，再來全英公開賽又是8強不敵安洗瑩。

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陳雨菲這週一路過關斬將，首輪拍下蘇格蘭女將吉爾莫（Kirsty Gilmour），16強和丹麥選手克里絲多福森（Line Christophersen）激戰3局勝出，後來8強因泰國女將革通退賽，她兵不血刃闖進4強，昨天又拍下印尼好手瓦達妮（Putri Kusuma Wardani），收下決賽門票。

陳雨菲今天和世界排名21的丹麥潔克絲菲德爭冠，兩人過去5度交手，陳雨菲拿下4勝，握有對戰優勢。不過，今天開局潔克絲菲德打得強勢，一度連拿7分取得領先，但陳雨菲很快還以顏色，換她連掃8分扭轉頹勢，以21：17先馳得點。

進入第2局，潔克絲菲德開局狀況依舊不錯，再度取得領先，未料隨後失誤增加，讓陳雨菲逮到機會反擊，雙方你來我往，但陳雨菲還是技高一籌，以21：17收下勝利。

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